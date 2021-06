Calciomercato Sampdoria, D'Aversa in pole per la panchina. Faggiano Ds

La Sampdoria è ancora alla ricerca del nuovo allenatore, dopo l’addio di Claudio Ranieri: in lista Giampaolo e D’Aversa, le ultime

Continua la caccia della Sampdoria al proprietario della panchina per la prossima stagione. Allo stato attuale, come raccontato nella giornata di ieri, restano in lizza Marco Giampaolo e Roberto D’Aversa per prendere il posto di Claudio Ranieri. Oggi sarà una giornata importante per risolvere la situazione. Nel frattempo, giungono novità interessanti: al momento, riportano nuove indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, D’Aversa, ex tecnico del Parma, continua ad essere in pole position, forte anche di un principio d’accordo già raggiunto in tempi non sospetti. La pista Giampaolo bis resta valida, ma bisognerà capire anche il valzer in società. L’attuale direttore sportivo, Carlo Osti, potrebbe prendere il comando dell’intera area tecnica, mentre Daniele Faggiano, che non ha ancora rescisso il contratto che lo lega al Genoa, diventerebbe l’uomo mercato. Nonché, grande sponsor di D’Aversa con cui ha lavorato, e bene, ai tempi della comune esperienza al Parma. Sono giorni, forse ore, decisive: vi terremo aggiornati.