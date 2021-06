Calciomercato Milan, accordo Chelsea-Giroud | Via libera per l'addio

Dall’Inghilterra rivelano come Olivier Giroud avrebbe trovato l’accordo per lasciare il Chelsea: il Milan si avvicina

Il principale indiziato per rinforzare l’attacco del Milan nella prossima stagione resta Olivier Giroud. Il francese ha tutte le caratteristiche richieste da Stefano Pioli: esperienza internazionale, qualità e la capacità di essere sia un sostituto che un partner d’attacco per Zlatan Ibrahimovic. Dall’Inghilterra, intanto, arrivano delle novità riguardo l’attaccante francese del Chelsea. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Milan, accordo Chelsea-Giroud | L’attaccante può partire

Come vi abbiamo raccontato su queste pagine, il Milan attende solamente l’accordo tra Chelsea e Giroud per poi arrivare all’attaccante. Un accordo che, secondo quanto rivelato da ‘Metro’, sarebbe arrivato: il francese si appresta quindi a lasciare il club campione d’Europa ed a partire verso una nuova avventura. Tutto, ormai, sembra indicare nei rossoneri la prossima squadra di Olivier Giroud.