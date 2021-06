Calciomercato Milan, non solo Brahim Diaz: doppia pista con il Real Madrid

Calciomercato Milan, continuano i discorsi con il Real Madrid: si tratta per Brahim Diaz ma anche per altri due giocatori

Il Milan prosegue nelle sue trame di calciomercato. Dopo Maignan e Tomori, la terza operazione in entrata potrebbe essere la conferma di Brahim Diaz. Discorsi in atto con il Real Madrid, ma, come raccontato da Calciomercato.it, Diaz e i ‘Blancos’ vorrebbero solo il prestito secco senza diritto di riscatto. Con il club spagnolo, si cerca inoltre di imbastire altre due trattative.

Uno dei due nomi è quello di Ceballos, prezioso jolly in mezzo al campo reduce da un’esperienza deludente con l’Arsenal. Idea in prestito con diritto di riscatto, così come per quanto riguarda Odriozola, nome per la fascia alternativo a quello di Junior Firpo.