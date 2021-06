Calciomercato Juventus, due giocatori per Vlahovic | I dettagli

Il calciomercato Juventus pensa all’acquisto di Vlahovic dalla Fiorentina, i dettagli sul possibile scambio con Perin e Rugani

La Juventus continua a cercare Dusan Vlahovic e pensa al doppio scambio con la Fiorentina. I viola, riporta ‘Tuttosport’, potrebbero interessarsi a Mattia Perin considerando la possibile partenza di Dragowski. Così, per abbassare le pretese di Commisso sul giovane bomber, la dirigenza torinese potrebbe proporre anche il cartellino di Daniele Rugani come eventuale contropartita.

Come anticipato da Calciomercato.it, Vlahovic piace a molti club europei. Per lui al momento ci sono tre offerte: una da parte del Milan, le altre da Atletico Madrid e Tottenham. La Juve, che della rosa viola gradisce anche Milenkovic, potrebbe quindi entrare in scena con due ‘jolly’ per battere la concorrenza. Commisso, intanto, per farlo partire continua a chiedere 60 milioni di euro.