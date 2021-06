Calciomercato Juventus, Ronaldo ha scelto il Psg: richiesta di 25 milioni

Continua a tenere banco il futuro di Cristiano Ronaldo in casa Juventus: le voci su un possibile addio si intensificano

Oggi, da capitano del suo Portogallo, si giocherà l’accesso agli ottavi di finale di Euro 2020 contro la Francia di Didier Deschamps. Ma, nel frattempo, il futuro di Cristiano Ronaldo con la Juventus continua ad essere in bilico. Le voci su un possibile addio anticipato, la scadenza del contratto è fissata al 30 giugno 2022, si rincorrono da mesi e, soprattutto, non sono state smentite. Anche le parole dello stesso 36enne fuoriclasse sul futuro sono state sibilline e hanno lasciato tutte le porte aperte. Quella spalancata porta al Paris Saint-Germain, che deve risolvere la grana Kylian Mbappe, desideroso di misurarsi con la maglia del Real Madrid di Carlo Ancelotti. E proprio ‘CR7’ potrebbe sostituirlo, in campo e a livello mediatico. Il super agente Jorge Mendes, riporta ‘todofichajes.com’, avrebbe già avuto diversi incontri col presidente Nasser Al-Khelaifi e con gli altri dirigenti per discutere dell’eventuale trasferimento. Ma ci sarà da accontentare anche il presidente del club bianconero, Andrea Agnelli.

Calciomercato, la richiesta della Juventus per Ronaldo: Icardi e soldi

Come anticipato dalla nostra redazione, nell’operazione potrebbe rientrare Mauro Icardi. Il bomber di Rosario, ex capitano dell’Inter, è un pallino della Juventus da diversi anni e avrebbe anche il gradimento del nuovo allenatore Massimiliano Allegri. In alternativa, il Psg dovrà mettere sul piatto almeno 25 milioni di euro per il cartellino di Cristiano Ronaldo, cosa che eviterebbe alla Juve di mettere a bilancio una minusvalenza importante. In ogni caso, secondo la fonte precedentemente citata, tra l’entourage dell’ex Real Madrid e i parigini ci sarebbe già un accordo verbale, pronto ad essere tramutato in qualcosa di concreto non appena terminerà l’avventura di Ronaldo all’Europeo.