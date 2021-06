Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Doppia pista: bivio Pogba

La Juventus pianifica il calciomercato, in attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo. Il destino del portoghese si intreccia con quello di Paul Pogba, ma non solo

Il futuro di Cristiano Ronaldo resta argomento di discussione molto caldo sulle prime di calciomercato. Il campione portoghese rappresenta un vero e proprio rebus per i bianconeri. Nella seconda parte dello scorso anno, in maglia Juventus, ha palesato grande nervosismo e i rumors su un possibile addio alla Vecchia Signora non si sono mai placati. Il futuro resta, quindi, un rebus, in attesa di novità sostanziali sulla sua esperienza in bianconero.

L’attualità è costituita, per il momento, da Euro 2020. L’attaccante sta brillando, soprattutto in termini realizzativi, con il suo Portogallo. Oggi è atteso dalla sfida decisiva contro la Francia, che rappresenta già un primo bivio cruciale per la Nazionale in questa competizione. Il calciomercato, però, anche in una super sfida del genere, resta sullo sfondo: diversi intrecci riguardano i big in campo e potrebbero disegnare piste decisamente clamorose sul calciomercato. Il futuro è adesso e non riguarda solo CR7: gli scenari per il bomber portoghese sono direttamente correlati, infatti, a un paio di piste calde, tra Ligue 1 e Premier League. Ecco le ultime novità e gli intrecci, in vista delle prossime settimane. Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Calciomercato Juventus, da Cristiano Ronaldo a Pogba: doppio intreccio

Tra la qualificazione e le possibili bombe che potrebbero concretizzarsi in sede di calciomercato, il destino di Ronaldo prende sostanza. Nella Francia gioca, infatti, quel Kylian Mbappé, che sta facendo impazzire mezza Europa. L’attaccante francese avrebbe espresso chiara volontà di lasciare il PSG. Sullo sfondo, oltre al Manchester City, c’è ovviamente il Real Madrid. I Blancos sono decisi, in questa sessione, a puntare su un unico grande colpo che corrisponde proprio all’attaccante. Non sarà semplice e la sensazione è che si possa arrivare anche agli ultimi giorni di mercato, ma Florentino Perez farà di tutto.

E il PSG non ha alcuna intenzione di farsi trovare impreparato. Tanto che, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, avrebbe sviluppato un vero e proprio ‘piano Ronaldo’, per sostituire Mbappé proprio con il portoghese. Neymar ha espresso il suo gradimento per l’ex Manchester e Real, con la certezza per il club francese di volersi muovere per tempo, dato le cifre in ballo a bilancio. Secondo quanto riporta ‘todofichajes’, inoltre, Ronaldo sarebbe già a un passo dal diventare un nuovo calciatore del PSG dopo Euro 2020: ci sarebbe già un accordo verbale tra le parti.

Intanto sullo sfondo, resta anche un altro nome grosso. Paul Pogba, al netto delle offerte monstre dallo United per il rinnovo, pare aver voglia di cambiare aria e tornare a Torino, ma occhio al PSG, che sarebbe comunque meta gradita per il centrocampista. E anche stavolta sullo sfondo c’è Cristiano Ronaldo. La Juventus potrebbe, infatti, mettere in piedi uno scambio tra il portoghese e il francese, favorendo il suo arrivo a Torino. Piste e botti da orbi: in attesa di Euro 2020, il mercato entra nel vivo.