Paulo Dybala non ha ancora rinnovato il contratto con la Juventus in scadenza tra un anno. Allegri spinge per la permanenza del numero dieci, ma restano sempre dei dubbi sul suo futuro a Torino

Massimiliano Allegri non ha dubbi sul futuro di Paulo Dybala. Il tecnico toscano, dopo il ritorno sulla panchina della Juventus, considera imprescindibile la conferma nello scacchiere bianconero del numero dieci.

Allegri spinge quindi per il rinnovo della 'Joya', con le trattative tra le parti congelate negli ultimi mesi. A breve ci saranno comunque novità, con la dirigenza della Continassa che ha in programma dei contatti con Antun, rappresentante dell'ex Palermo che è in scadenza nel giugno 2022 con la 'Vecchia Signora'.

Juventus, Caronni allontana Dybala: “Via a parametro zero tra un anno”

Secondo il giornalista Matteo Caronni, però, difficilmente ci sarà la fumata bianca per il prolungamento del fantasista argentino con la Juve: “Sono sempre più convinto che Dybala seguirà le orme di Donnarumma e andrà via a costo zero la prossima estate. A questo punto non gli conviene più rinnovare il contratto, nemmeno se la Juventus dovesse cedere subito Cristiano Ronaldo. Se Marotta lo porta all’Inter? Il rapporto è ottimo, ma non penso possa dargli 15 milioni d’ingaggio a stagione”.