Calciomercato Inter, svolta Lukaku | Spunta la maxi clausola

Calciomercato Inter, i nerazzurri vogliono trattenere Lukaku a tutti i costi: per respingere le big, si pensa a una maxi clausola rescissoria

L’Inter ha messo a segno il primo colpo del suo mercato estivo con Calhanoglu e adesso prosegue nella strategia di costruzione della squadra per Simone Inzaghi. Occhio particolare, come noto, al capitolo cessioni, per monetizzare il più possibile. La decisione in ogni caso è stata presa: l’unico big a essere sacrificato sarà Hakimi. Per tutti gli altri, si farà il possibile e l’impossibile per trattenerli.

Calciomercato Inter, il Real Madrid su Lukaku: la contromossa con la maxi clausola

Discorso che vale soprattutto per Romelu Lukaku, per il quale arrivano sirene dalla Spagna. Florentino Perez stando a ‘elgodigital.com’ lo avrebbe infatti inserito per il Real Madrid nella sua lista di tre ‘alternative’ ai colpi Mbappè e Haaland, che sono in cima all’agenda. Nel caso in cui la trattativa per i due bomber andasse troppo per le lunghe, oltre all’interista il presidente dei ‘Blancos’ pensa anche a Isak e a Roberto Firmino. Inter che però avrebbe già pronta la contromossa e starebbe pensando a una clausola rescissoria per Lukaku da 200 milioni di euro, così da respingere al mittente qualsiasi assalto.