Il calciomercato dell’Inter è legato all’addio pesante di un big che dovrebbe essere Hakimi: la trattativa col PSG va spedita, ecco cifre e tempistiche

L’Inter comincia a sbloccarsi sul calciomercato. I nerazzurri hanno ufficializzato ieri l’arrivo di Hakan Calhanoglu a parametro zero dal Milan, una trattativa lampo che ha lasciato spiazzati un po’ tutti. Il turco andrà a sostituire Eriksen, che purtroppo dovrà stare fermo come minimo diversi mesi. Ma prima o poi i tifosi dell’Inter dovranno anche affrontare un addio dolorisissimo, di uno dei big più importanti per l’ultimo scudetto. Il top designato per la cessione è Achraf Hakimi, esterno sacrificato per sistemare i conti del club. Su di lui da tempo ci sono PSG e Chelsea, ma l’Inter ha posto una determinata cifra per il marocchino. I londinesi vorrebbero inserire delle contropartite, vedi Marcos Alonso, ma dalla Francia vanno dritti sulla concusione della trattativa.

Calciomercato Inter, accordo PSG-Hakimi. Fiducia Leonardo, vuole chiudere in settimana

Secondo ‘Footmercato’, infatti, il PSG ha già raggiunto da tempo l’accordo con il calciatore arrivato appena un anno fa dal Real Madrid dopo il prestito al Borussia Dortmund. Un’intesa a cifre altissime con un ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione per cinque anni. Numeri improponibili per l’Inter e per la Serie A in generale. Resta ‘solo’ da trovare l’accordo con i nerazzurri, che secondo il portale francese non vorrebbero assolutamente contropartite tecniche ma solo cash.

E questo elimina dalla corsa il Chelsea, lasciando solo il PSG di Leonardo. Che in queste ore ha rivisto più volte al rialzo l’offerta, fino a superare quota 70 milioni di euro, avvicinandosi molto alla richiesta iniziale di Marotta. Dalle parti di Parigi la fiducia è tanta e non solo: i francesi vorrebbero chiudere l’operazione addirittura entro questa settimana per consegnare a Pochettino un rosa già completa. Per il PSG, considerando cartellino e ingaggio netto, si tratta di un’operazione di almeno 120 milioni di euro.