SONDAGGIO CM.IT – Calciomercato Milan, ecco il nome per il dopo Calhanoglu!

Il Milan a caccia dell’erede di Calhanoglu, ecco il nome ideale per i rossoneri nel sondaggio di Calciomercato.it

Addio al Milan per Calhanoglu, ora è iniziata la corsa al successore. I rossoneri scrutano il mercato alla ricerca di opportunità, i nomi sono diversi per Maldini e Massara e inizia già il toto-mercato. Tra i vari profili monitorati e al centro dei rumours, tanti giocatori di talento, ma quale sarà la scelta migliore?

Calciomercato Milan, è Ziyech l’erede perfetto di Calhanoglu

Calciomercato.it lo ha chiesto ai suoi utenti su Twitter nel suo consueto sondaggio. Sondaggio vinto largamente da Hakim Ziyech, con il 44,9% dei voti. Il Milan, come raccontato da Calciomercato.it, ha sondato il terreno con il Chelsea per Ziyech, ma la trattativa è complessa. Staccati tutti gli altri nomi proposti nel sondaggio: 19,9% dei voti per Zaccagni e Ilicic, appena il 15,3% delle preferenze per Ceballos.