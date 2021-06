Sassuolo, ufficiale la cessione di Marlon allo Shakhtar Donetsk: il difensore brasiliano raggiunge Roberto De Zerbi in Ucraina

Come Calciomercato.it aveva anticipato mancava soltanto l’ufficialità. Ufficialità che è arrivata in mattinata: Marlon è un nuovo giocatore dello Shakhtar Donetsk. Il difensore brasiliano lascia dunque il Sassuolo per approdare alla corte di Roberto De Zerbi. Il tecnico italiano ha voluto fortemente il difensore verdeoro per puntellare la propria difesa. A darne notizia è stato proprio il club emiliano. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Questo il comunicato ufficiale:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver completato la seguente operazione di calciomercato: Marlon (classe ’95, difensore): ceduto a titolo definitivo allo Shakhtar Donetsk. 3 anni belli, crescendo insieme. In bocca al lupo per la tua nuova sfida!”.