CALCIOMERCATO SHOW | Maurizio Mian: “La Salernitana merita la Serie A”. Annuncio su Balotelli

Maurizio Mian è pronto a inserirsi in maniera prepotente nel caso Salernitana. Il noto imprenditore ha parlato ai microfoni di Calciomercato Show, facendo anche il nome di Mario Balotelli

Maurizio Mian è un imprenditore e farmacologo di fama, ma non solo. E’ colui che potrebbe sciogliere l’impasse per quanto riguarda il caso Salernitana. Secondo le norme federali, infatti, Claudio Lotito non ha la possibilità di mantenere il controllo di due club di Serie A contemporaneamente. Mian si è fatto ufficialmente avanti e ne ha spiegato le motivazioni a Calciomercato Show: “Io penso e sono convinto che Salerno sia una grande città che merita un interessamento importante. Io sono di Pisa, ho già guidato società toscane, ma credo che la Salernitana meriti assolutamente la Serie A. La situazione attuale è piuttosto strana. Ritengo di poter essere utile per una piazza come Salerno”.

L’imprenditore spiega poi la situazione attuale nei dettagli: “Abbiamo inviato una lettera d’interesse, che è quello che dovevamo fare formalmente. Io ho avuto contatti con persone molto importanti di Salerno e non, che mi hanno detto che la situazione è abbastanza delicata e che c’è la possibilità di effettuare questa operazione. La lettera è stata risposta con cortesia da parte di Lotito, Mezzaroma. In tempi stretti parleremo, non abbiamo ancora parlato direttamente”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Maurizio Mian non nasconde una certa sorpresa per il caso Salernitana: “Io continuo a dire che non posso credere che una situazione simile con una città così importante possa rischiare di non disputare la prossima Serie A. Fra le carte federali e le leggi dello Stato ci sono delle possibili discrepanze, delle non chiarezze che potrebbero ostacolare formalmente l’operazione. La situazione è comunque affrontabile dal punto di vista legale. È strano che non sia ancora arrivato nessun acquirente, è sorprendente. Se il problema è esclusivamente legale, lo si risolverà con facilità, noi siamo in grado di acquisire quote della società. Queste cose si chiariranno da domani”. Quando si parla di nuovi incontri con l’attuale proprietà, chiarisce: “È possibile. Alcune cose le sapremo già stanotte”.

Maurizio Mian e l’ingresso nella Salernitana: parole al miele per Balotelli

Mian sottolinea il suo passato nel mondo del calcio: “Ho gestito il Pisa e l’ho gestito insieme a dei tecnici, delle persone molte brave e preparate. Credo che il calcio possa e debba offrire spettacolo, il mio sogno è quello di offrire anche sviluppi mediatici e di comunicazione per la città, di gioventù e bellezza”. Poi l’annuncio e le belle parole su Mario Balotelli: “È formidabile, è il numero uno. È una persona favolosa, mi piace moltissimo. Ben venga, sarebbe il benvenuto“.

Torna infine a parlare della Salernitana e inizia a tracciare il quadro per il futuro della società: “Più di tutto, dello spettacolo, i tifosi vogliono il risultato. Lotito ha grandi capacità e i risultati parlano per lui. Per tradizione la Salernitana ha anche fatto la Serie A ma nella parte destra della classifica, poi tanta B e C. Per me deve avere un posto stabile in Serie A. Se le cose dovessero andare in porto mi affiderò a tecnici affidabili e preparati, adesso non posso fare nomi”.