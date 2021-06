Euro 2020, l’Inghilterra non potrà contare su Mount e Chilwell: resteranno in isolamento e salteranno due partite

Brutta notizia per l’Inghilterra di Gareth Southgate. Il ct inglese non potrà contare per le prossime due gare su Mason Mount e su Ben Chilwell. L’Inghilterra, che è automaticamente qualificata per il prossimo turno (resterà da capire se come prima o seconda del girone), dovrà infatti rinunciare ai due giocatori del Chelsea che sono stati messi in isolamento e vi resteranno almeno sino al prossimo lunedì. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Lo riferisce il ‘Daily Star’: i due sono stati infatti si sono soffermati a parlare per oltre 20 minuti con il compagno di squadra Billy Gilmour al termine della sfida di Wembley tra Inghilterra e Scozia. Il centrocampista scozzese però è risultato positivo al Covid e da qui la decisione di porre i due giocatori in isolamento. Vi resteranno, appunto, almeno fino al prossimo lunedì e salteranno la gara di oggi in programma contro la Repubblica Ceca e la sfida degli ottavi.