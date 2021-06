Dopo le parole del premier italiano, Mario Draghi, sulla questione della fase finale di Euro 2020 è intervenuta anche la cancelliera tedesca Angela Merkel

Per avere aggiornamenti in TEMPO REALE sulle ultime di CALCIOMERCATO, ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE TELEGRAM!

Mario Draghi, primo Ministro italiano, ha sollevato la questione riguardante la fase finale di Euro 2020, in programma a Wembley dal 6 all’11 luglio prossimi. La variante Delta del coronavirus, volgarmente detta ‘indiana’, fa paura e Inghilterra ha fatto nuovamente innalzare il numero dei contagiati e degli ospedalizzati. Proprio per questo motivo, Draghi si è detto disponibile ad ospitare a Roma le ultime gare della competizione. Parole che hanno portato ad una levata di scudi prevedibile da parte del governo inglese e della stessa Uefa. Adesso, in soccorso di Draghi, arrivano anche le parole della cancelliera tedesca, Angela Merkel: “La Gran Bretagna è una zona a rischio variante del virus. Tutti quelli che arrivano da lì devono stare 14 giorni in quarantena e le eccezioni sono davvero pochissime. Io spero che la Uefa agisca in modo responsabile, non troverei positivo che ci fossero stadi pieni lì“. Parole proferite in conferenza stampa, riportate dall’agenzia ‘Ansa’, che sicuramente faranno discutere ancora a lungo.