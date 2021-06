Il futuro di Sergio Ramos continua a tenere banco nel calciomercato d’Europa: dall’Italia alla Francia e l’Inghilterra, alla fine il suo destino sembra deciso

L’addio al Real Madrid di Sergio Ramos, che pure ha già fatto sapere che si tratterà solo di un arrivederci, chiude uno dei capitoli più importanti del calcio mondiale negli ultimi anni. E ovviamente ha scatenato le voci di calciomercato che in ogni caso già si rincorrevano da tempo. Serie A, Liga, Francia, Inghilterra: Juventus, PSG, Arsenal, United, City o un ritorno a Siviglia, poi però escluso dal difensore spagnolo che non è rientrato tra i convocati per Euro 2020. Negli ultimi giorni è spuntata perfino la suggestione Roma, con la telefonata di Mourinho.

Difficile, per non dire impossibile, pensare a un Sergio Ramos in maglia giallorossa per una questione ovviamente di cifre dell’ingaggio ed età anagrafica. Due elementi che si scontrano con le strategie di mercato della Roma, così come anche della Juventus. Secondo ‘Todofichajes’, alla fine a spuntarla potrebbe essere il Manchester United. Per il portale spagnolo, l’ormai ex Real sta trattando il suo arrivo ai Red Devils, avendo dato priorità alla Premier League. Lo United avrebbe mostrato interesse nello spagnolo, che già era un obiettivo nell’estate 2020. Un affare che potrebbe concretizzarsi addirittura entro il mese di giugno, con una firma su un contratto biennale a differenza dell’intenzione iniziale degli inglesi che volevano un solo anno.