C’è grande fermento intorno al calciomercato Sassuolo. Ceduto Marlon allo Shakhtar, al suo posto può arrivare Gunter del Verona

Il Sassuolo ha ufficializzato oggi la cessione di Marlon Santos allo Shakhtar Donetsk. Il difensore brasiliano, quindi, segue il tecnico De Zerbi in Ucraina, con il club neroverde che incassa 12 milioni di euro. Gli emiliani non stanno perdendo tempo e sono già a caccia di un sostituto all’altezza. A tal proposito, secondo le informazioni raccolte in esclusiva da Calciomercato.it, tra i nomi sul taccuino del Sassuolo c’è quello di Koray Gunter, centrale tedesco di origini turche classe 1994 richiesto dal nuovo tecnico Dionisi. Riscattato un anno fa dal Genoa per 2 milioni, senza Juric il Verona è disposto a cederlo e lo valuta intorno ai 2,5 milioni di euro per poter mettere a bilancio una bella plusvalenza.