Roma, Friedkin cerca soci di minoranza per attingere a nuove liquidità e tentare l’assalto alla Champions League

I ricavi faticano a salire, la situazione ereditata certamente non aiuta, così come non aiuta neppure il complicato periodo palesemente influenzato dal Covid. Per questo motivo la Roma sonda il terreno per nuovi soci che possano portare nuova liquidità in casa giallorossa. Il progetto Friedkin è molto importante, ma i proprietari giallorossi, riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, avrebbero in mente un cambio di strategia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Perciò, magari quando sarà varata una nuova ricapitalizzazione che seguirà a quella di 210 milioni in procinto di chiudersi, potrebbe esserci l’occasione opportuna per aprire le porte ai nuovi partner. Nel frattempo si riflette anche sulla questione nuovo stadio: accantonare l’ingombrante eredità di Tor di Valle è faticoso, ma l’individuazione e il finanziamento di un impianto in una nuova area non sembra semplice in una realtà a bassa redditività come il calcio italiano. Così incomincia a prendere quota l’idea di una “acquisizione” dell’Olimpico per poi ristrutturarlo profondamente. Sarebbe una situazione meno dispendiosa e che avrebbe parzialmente quei requisiti che la nuova Roma richiederebbe, a partire dall’inserimento nel tessuto urbano.