Calciomercato Milan, doppio colpo e rinnovo | Maldini scatenato

Il Milan lavora sul calciomercato alla ricerca dei colpi giusti per migliorare la sua rosa. Dopo l’addio di Calhanoglu, focus sul centrocampo

Il Milan non aspetta. Dopo l’addio di Hakan Calhanoglu, che ha deciso di rifiutare l’offerta di rinnovo rossonera e di diventare un nuovo calciatore dell’Inter, Paolo Maldini va a caccia di profili adatti alla rosa di Stefano Pioli. Il focus in questo caso è puntato sul centrocampo e sulle piste possibili per sopperire proprio all’assenza del turco.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Calhanoglu all’Inter | “Mi sono messo a ridere”

Tanti i nomi sul tavolo e in via di valutazione da parte della compagine rossonera. Innanzitutto, però, occorrerà non perdere altri gioielli che sono stati grandi protagonisti nell’ultima stagione che ha riportato il club in Champions League. Tra questi c’è sicuramente Franck Kessié. Il centrocampista ivoriano ha vissuto una stagione magica, in termini realizzativi e non solo. Un campionato che gli ha permesso di affermarsi come uno dei migliori mediani della Serie A. Ora il Milan, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, non ha alcuna intenzione di perderlo e vuole blindarlo per i prossimi cinque anni. Il contratto è in scadenza a giugno del 2022 e non si può assolutamente arrivare a dire addio al calciatore a costo zero. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, offerta alla Juventus per l’erede di Calhanoglu | Ostacolo Mourinho

Calciomercato Milan, doppio colpo a centrocampo: Ziyech e non solo

Il Milan, però, non pensa solo alle permanenze, ma anche alle possibili entrate. I rossoneri continuano, come riferisce la Rosea, la caccia grossa a Hakim Ziyech. E’ un profilo di cui vi abbiamo parlato in maniera approfondita già negli scorsi giorni e che resta nei radar rossoneri. Il Chelsea ha investito 40 milioni per prelevarlo dall’Ajax e ora non fa sconti: Maldini spera di ammorbidire la posizione dei Blues e di fare l’operazione in prestito.

Altro nome buono per il centrocampo del Milan è quello di Dani Ceballos. Lo spagnolo potrebbe far comodo per duttilità e talento. Anche in questo caso, l’operazione potrebbe decollare in prestito e sfruttando gli ottimi rapporti con il Real Madrid. Legami dimostrati anche dall’accelerazione sul fronte Brahim Diaz. Perso Calhanoglu, il Milan guarda avanti: aria di grandi manovre a centrocampo.