Dalla Colombia giungono notizie che confermano le voci su James Rodriguez al Milan: secondo le ultime news, Jorge Mendes avrebbe offerto il calciatore ai rossoneri

Volge al termine l’avventura all’Everton di James Rodriguez. Stando alle ultime notizie provenienti direttamente dalla Colombia, riportate da WinSportsTv, il suo agente, Jorge Mendes, sarebbe a lavoro per trovare una nuova squadra al talento classe 1991.

Il giocatore, reduce da una stagione in cui ha messo a segno sei reti e nove assist, in 26 partite disputate, può lasciare il club di Liverpool per una cifra tra i 10 e i 20 milioni di euro. James nell’ultime ore è stato accostato al Milan, come possibile sostituto di Hakan Calhanoglu, che oggi è diventato ufficialmente un nuovo calciatore dell’Inter.

Arrivano conferme sulla possibilità rossonera: il fantasista colombiano sarebbe, infatti, stato offerto a Maldini così come a Napoli e Atletico Madrid. Non si può escludere, però, un ritorno al Real Madrid, dove ritroverebbe Carlo Ancelotti, che ricordiamo lo ha voluto fortemente all’Everton.