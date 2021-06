Calciomercato Milan, futuro Brahim Diaz: lo spagnolo allo scoperto!

Arrivano le parole di Brahim Diaz sul suo futuro. Il calciatore non si sbilancia ma appare evidente che resterebbe al Milan ben volentieri

Corre spedita verso il traguardo la trattativa che porterà Brahim Diaz a indossare ancora la maglia del Milan. Come raccontato, da giorni i rossoneri e il Real Madrid sono in contatto per trovare l’accordo definitivo. L’unico ostacolo è legato al desiderio del calciatore di non lasciare definitivamente i blancos. Ecco perché si sta lavorando ad un prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto. Vanno trovate le cifre giuste per la fumata bianca.

Milan, Brahim Diaz: “Sono molto felice in rossonero”

Nel frattempo, dalla Spagna, arrivano le parole di stima di Brahim Diaz, che conferma di essere felice al Milan: “Sono molto contento di tutto quello che ho vissuto – riporta Marca – Real Madrid e Milan sono due grandi club. Spero di conoscere presto il mio futuro ma in questo momento non ne ho idea. Sono stato felice a Madrid e sono molto felice al Milan, dove abbiamo raggiunto l’obiettivo e individualmente è stato incredibile. Vedremo cosa succederà”.