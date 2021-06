In casa Juventus si lavora forte su Manuel Locatelli, che in questo momento è impegnato ad Euro 2020. I bianconeri forzano ma c’è anche la pista estera

Occhi puntati sul futuro di Manuel Locatelli, centrale nell’Italia di Mancini in quste prime uscite ad Euro 2020, e sempre nel mirino della Juventus per l’estate. A tal proposito il giornalista Luca Momblano ha approfondito l’affare nel corso di ‘Juventibus’ in diretta su Twitch: “La Juve prova a forzare i tempi su input di Allegri, anche contro l’iniziale volontà del Sassuolo. Tra i graditissimi del Sassuolo c’è Da Graca, anche davanti a Dragusin, ma con una valutazione bassa. Locatelli va pagato. Allegri molto convinto del giocatore, così come lo era convinto anche Pirlo”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Locatelli tra Italia ed estero: i bianconeri accelerano

Il giornalista Massimiliano Nerozzi ha quindi aggiunto: “L’impressione è che mi sembra di intravedere quelle trattative infinite che la Juve ha intavolato spesso e non sempre concluso. Temo che Locatelli possa essere un affare del genere. Il nome di Locatelli ha varcato il confine sia in Francia che soprattutto in Spagna. Il giocatore ha parlato più volte con la Juve e vorrebbe giocare in bianconero, è una soluzione che non accarezza da oggi. Ha espresso il suo gradimento, c’è già stata una trattativa di massima anche sul suo compenso. Un paio di settimane fa lo vedevo però più vicino alla Juve: c’è concorrenza. L’impressione è che il Sassuolo voglia una parte importante cash”.

Gianmarco Marchini infine ha sottolineato: “Il Tottenham fortissimo ma l’ago della bilancia pende più verso l’Italia”.