Allegri è tornato alla Juve due anni dopo l’esonero. Raccoglie una squadra che la scorsa stagione ha ottenuto la qualificazione alla Champions solo all’ultima giornata

La Juventus, nello specifico Elkann e Andrea Agnelli hanno deciso di puntare tutto sull’usato sicuro, ovvero Massimiliano Allegri per tornare ai vertici quantomeno del calcio italiano. Il tecnico livornese è tornato in bianconero due anni dopo l’esonero raccogliendo una squadra che nella scorsa stagione – sotto la guida di Pirlo – è riuscito a ottenere la qualificazione alla Champions solo all’ultima giornata e ‘grazie’ all’harakiri del Napoli.

Non tutti, tra addetti ai lavori e ‘opinionisti’, condividono la scelta della Juve di riaffidarsi ad Allegri. Fra questi c’è Antonio Cassano, che fu suo giocatore ai tempi del Milan. I due non si lasciarono benissimo, inoltre il barese è del tutto schierato dalla parte dei cosiddetti ‘giochisti’, nemica di quelli che – come Allegri – vengono considerati dei ‘risultatisti’.

In diretta alla ‘Bobo Tv’, Cassano ha addirittura paventato l’esonero del 53enne: “La Juve era più forte dell’Inter già l’anno scorso – ha esordito ‘FantAntonio’ – Ha venti giocatori uno più forti dell’altro. Bisogna toglierne qualcuno e inserirne degli altri per dare una ventata di aria fresca. L’unico dubbio che mi viene è su Allegri – ha ‘tuonato’ – perché si torna a tre anni fa. L’anno prossimo se la Juve non vince lo Scudetto e non va avanti in Champions, a mio avviso mandano via anche Allegri“.