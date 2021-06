Non c’è solo l’Inter sulle tracce di Denzel Dumfries. Il terzino dell’Olanda sarebbe tornato ad essere nel mirino del Milan

Le ottime prestazioni di Denzel Dumfries, con la maglia dell’Olanda, non stanno passando inosservate. L’esterno destro del Psv Eindhoven, come raccontato, è uno dei nomi in cima alla lista della spesa dell’Inter. I nerazzurri – non è un segreto – devono fare i conti con il sempre più probabile addio di Hakimi. E’ l’ex Borussia Dortmund, infatti, il prescelto per far cassa.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, adesso è UFFICIALE: Calhanoglu è nerazzurro

Calciomercato Inter, post Hakimi: concorrenza per Dumfries

L’Inter ha bisogno di vendere bene e per far quadrare i conti vorrebbe incassare dalla cessione di Hakimi una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Dumfries potrebbe dunque rappresentare il giusto profilo per sostituire il marocchino. Dall’Olanda però non arrivano buone notizie: secondo quanto riportato da ‘Vi.nl’, sul calciatore ci sarebbe anche il Milan, squadra a cui è stato accostato la passata stagione. Attenzione, inoltre, all’interessamento da parte di Bayern Monaco ed Everton. Una concorrenza importante che rischia di far saltare i piani del club nerazzurro.