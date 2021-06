La Juventus a caccia di un nuovo centravanti per completare l’attacco di Allegri. Dzeko raccoglie il consenso dei nostri utenti nel sondaggio su Twitter

Caccia ad un attaccante alla Juventus per completare il reparto offensivo, anche se ad oggi l’unico sicuro della permanenza è Alvaro Morata dopo l’ufficialità del rinnovo del prestito dall’Atletico Madrid. Le strategie di Cherubini e soci andranno di pari passo con gli sviluppi sul fronte Ronaldo, senza dimenticare il futuro di Dybala con il rinnovo dell’argentino che resta in stand-by. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Nel sondaggio promosso oggi sull’account ufficiale Twitter di Calciomercato.it, i nostri utenti non hanno dubbi su puntello d’attacco che servirebbe ad Allegri per rimpolpare il settore avanzato. A fare la voce grossa è Edin Dzeko con il 42,5% delle preferenze, con il bosniaco che può lasciare la Roma questa estate. Dietro al romanista troviamo Scamacca (già inseguito dalla Juve a gennaio) con il 31 per cento, infine la soluzione Petagna dal Napoli che ha totalizzato il 26,5% dei voti.