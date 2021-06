Scozia, UFFICIALE: un giocatore positivo al Covid

La Scozia comunica una positività al Covid tra i giocatori, il calciatore salterà il prossimo impegno a Euro 2020

Tegola per la Scozia, che comunica una positività al Covid nella sua rosa. E’ risultato positivo il centrocampista Billy Gilmour, come si apprende dai canali ufficiali della federazione scozzese.

Il giocatore, come da protocollo, resterà in isolamento per dieci giorni. Non prenderà parte, dunque, alla sfida che la nazionale britannica affronterà domani sera a Glasgow contro la Croazia, decisiva per provare a passare il turno.