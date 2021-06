Le dichiarazioni di Gabriele Gravina, presidente della Federcalcio, dopo il successo contro il Galles dell’Italia di Mancini ad Euro 2020

L’Italia continua ad incantare ad Euro 2020. Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, esalta gli Azzurri allenati da Roberto Mancini all’indomani del terzo successo consecutivo contro il Galles: “Ciascuno di noi ha impresse le immagini degli Azzurri che festeggiano in campo ringraziando i tifosi. Credo che questa Nazionale rappresenti un regalo per l’Italia e per tutti gli italiani dopo diversi mesi di sofferenza. E’ l’Italia che sognavamo e che i tifosi volevano, il gioco e il collettivo sono stati i protagonisti indiscussi – ha detto Gravina parlando a Casa Azzurri – Sarebbe un gravissimo errore pensare che tutto questo sia stato generato solo dalle ultime tre vittorie, l’entusiasmo ritrovato non è conseguenza degli ultimi risultati ma affonda le sue radici in un percorso esaltante quanto organizzato e partecipato che dura da tre anni”.

Gravina chiederà per la sfida dei quarti di finale all’Olimpico di aumentare la percentuale di pubblico sugli spalti: “Il grande lavoro di squadra tra istituzioni, con la FIGC a fare da capofila, ha permesso di vincere la scommessa più grande: riportare la gente allo stadio in sicurezza! Tutto ciò nemmeno un mese fa sembrava impossibile e invece oggi è una splendida realtà. Siete stati tutti testimoni di come il calcio abbia rappresentato uno straordinario esempio di condivisione e partecipazione: all’Olimpico sono entrate quasi 48 mila persone, con un’accoglienza impeccabile e un livello di sicurezza altissimo”.