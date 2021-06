Mario Draghi ha parlato della finale di Euro2020 a margine dell’incontro con la Merkel a Berlino

Draghi all’attacco. A margine dell’incontro con la Merkel a Berlino, il Premier italiano si è espresso in maniera del tutto contraria alla disputa della finale dell’Europeo a Londra: “Mi adopererò perché la finale di Euro2020 non si faccia in un Paese dove i contagi per il Covid stanno crescendo rapidamente”.