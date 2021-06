L’infortunio accusato durante l’ultima partita può significare l’addio a Euro 2020 per l’attaccante: ecco le ultime novità

La Francia si configura come una delle favorite assolute per la vittoria di Euro 2020. La temibile Nazionale di Didier Deschamps è inciampata in un mezzo passo falso contro l’Ungheria, portando a casa uno scialbo pareggio con il punteggio di 1-1. Oltre il danno, la beffa. Infatti, proprio nel match in questione, Deschamps ha dovuto fare i conti con l’infortunio di un calciatore molto importante nelle sue rotazioni offensive. Stiamo parlando di Ousmane Dembele.

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Italia agli ottavi | Data, orario e possibili avversarie

L’attaccante del Barcellona, molto chiacchierato sul calciomercato anche in ottica Juventus, era entrato al 57esimo al posto di Adrien Rabiot per dare una svolta offensiva alla partita. Esattamente mezz’ora dopo, però, l’esterno d’attacco è stato costretto a lasciare il campo per quello che sembrava essere un problema al tendine del ginocchio. Lo stesso Didier Deschamps dopo la partita sembrava piuttosto tranquillo sull’argomento: “Dovremo valutare, lo metteremo alla prova. Aveva un problema al tendine del ginocchio, ma lo esamineremo con lo staff medico. Non sono preoccupato”.

LEGGI ANCHE >>> Euro 2020, Conte su Eriksen: “Momenti orribili, sono stato male”

Francia, preoccupa l’infortunio di Dembele: Euro 2020 a rischio

A distanza di alcune ore, però, la situazione sta assumendo contorni decisamente differenti. Secondo quanto ha riportato ‘L’Equipe’, infatti, l’attaccante avrebbe riportato, in realtà, anche un problema muscolare alla coscia. Sicuramente non ci sarà nel match contro il Portogallo, ma a essere a rischio è l’intera competizione per l’attaccante. Infatti, i tempi di recupero potrebbero essere intorno alle tre settimane: ciò renderebbe impossibile vederlo in campo con la sua Francia a Euro 2020 per il resto della competizione.