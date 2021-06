Euro 2020, il Belgio non si ferma mai | Danimarca seconda

Serata di gol ad Euro 2020 con le vittorie nette di Belgio e Danimarca che viaggiano a braccetto verso gli ottavi. I risultati

Gol e spettacolo non sono di certo mancati in questa serata di Euro 2020 che ha regalato due successi netti a Belgio e Danimarca. Lukaku e soci hanno liquidato con un secco 2-0 la Finlandia grazie alle reti dello stesso centravanti dell’Inter che ha raddoppiato dopo l’autorete di Hradecky. Sull’altro campo è invece la Danimarca a sorridere con una vittoria rotonda per 4-1 che a parità di punti in classifica porta i biancorossi agli ottavi di finale da secondi del girone. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Terza la Finlandia invece che deve aggrapparsi alle residue speranze di arrivare tra le migliori terze. Chiude ultima la Russia.

Finlandia Belgio 0-2: risultato e tabellino

RETI: 74′ aut. Hradecky, 82′ Lukaku

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod (91′ Forss), Sparv (59′ Schuller), Kamara, Uronen (70′ Alho); Pohjanpalo (70′ Kauko), Pukki (91′ Jensen). A disposizione: Joronen, Jaakkola, Vaisanen, Taylor, Soiri, Valakari, Ivanov. Ct: Kanerva.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Boyata, Denayer, Vermaelen; Trossard (75′ Meunier), Witsel, De Bruyne, Chadli; Doku (75′ Batshuayi), Lukaku (84′ Benteke), E. Hazard. A disposizione: Mignolet, Sels, Vertonghen, Tielemans, Carrasco, Mertens, Vanaken, Dendoncker, Praet. Ct: Martinez.

Russia Danimarca 1-4: risultato e tabellino

RETI: 38′ Damsgaard, 59′ Poulsen, 70′ rig. Dzyuba, 80′ Christinsen, 82′ Maehle.

RUSSIA (3-4-2-1): Safonov; Kudryashov (67′ Karavaev), Diveev, Dzhikiya; Fernandes, Zobnin, Ozdoev (61′ Zhemaletdinov), Kuzyaev (67′ Mukhin); Miranchuk (61′ Sobolev), Golovin; Dzyuba. A disposizione: Shunin, Dyupin, Semenov, Cheryshev, Barinov, Zabolotny, Ionov, Evgenyev. Ct: Cherchesov.

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Christensen, Kjaer, Vestergaard; Wass (60′ Stryger) , Højbjerg, Delaney (85′ Jensen) , Maehle; Braithwaite (85′ Cornelius) , Damsgaard (72′ Nørgaard) ; Poulsen (60′ Dolberg). A disposizione: Lössl, Rønnow, Andersen, Skov, Skov Olsen, Jørgensen , Wind. Ct: Hjulmand.

AMMONITO: Kudryashov (R), Delaney (D).

CLASSIFICA GRUPPO B: Belgio 9 punti; Danimarca 3, Finlandia 3, Russia 3.