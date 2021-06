Si chiude il gruppo C di Euro 2020 con la terza giornata che vedrà di fronte Macedonia-Olanda e Ucraina-Austra: da qu

est’ultima sfida, verrà fuori l’avversario dell’Italia

Terza e ultima giornata per il gruppo C. Con l’Olanda di Frank de Boer ormai sicura del primo posto, che affronta la già eliminata Macedonia del Nord di Goran Pandev, alla sua ultima partita in Nazionale, è la sfida tra Ucraina e Austria ad essere decisiva. La selezione guidata da Andriy Shevchenko e dall’atalantino Ruslan Malinovskyi affronta quella del commissario tecnico Franco Foda e di capitan David Alaba: da questa partita, uscirà l’avversario dell’Italia di Roberto Mancini agli ottavi di finale di Euro 2020. Calciomercato.it vi offre la cronaca dei due match in contemporanea.

CLASSIFICA GRUPPO C: Olanda 6 punti; Ucraina e Austria 3; Macedonia del Nord 0