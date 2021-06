Novità importanti dal ministro Roberto Speranza che annuncia un cambiamento molto importante in vista del prossimo 28 giugno

C’è il via libera del Comitato tecnico-scientifico e del governo in merito alle mascherine all’aperto in zona bianca. Novità sostanziali sono state quindi confermate in serata dal ministro Roberto Speranza con un tweet. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, bollettino 21 giugno: 495 nuovi casi e 21 decessi

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Cartabellotta (GIMBE): “Mascherina all’aperto non serve più, soprattutto se vaccinati”

L’annuncio: “Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts”.