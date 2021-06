Coronavirus, Cartabellotta (GIMBE): “Mascherina all’aperto non serve più, soprattutto se vaccinati”

Coronavirus: Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione GIMBE, si è espresso sulle mascherine all’aperto

Il CTS si esprimerà questo pomeriggio sull’obbligo delle mascherine all’aperto per l’estate. Intervistato a ‘La Repubblica’, Nino Cartabellotta, medico e presidente della Fondazione GIMBE, si è espresso così a riguardo: “La mascherina all’aperto possiamo toglierla, soprattutto se siamo vaccinati. Ma dobbiamo rimetterla se non possiamo restare distanti o se ci troviamo in situazioni in cui si urla o si canta. In questo caso il virus si diffonde più facilmente”.

“Fatico a immaginare che rivivremo le ondate del passato, soprattutto in termini di ricoveri ospedalieri – conclude Cartabellotta – La copertura vaccinale comincia ad allargarsi”.