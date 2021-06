Coronavirus, bollettino 21 giugno: 495 nuovi casi e 21 decessi

Coronavirus, bollettino 21 giugno: i nuovi dati relativi alle ultime 24 ore forniti da Protezione Civile e Ministero della Salute

Come di consueto è stato diramato il nuovo bollettino della Protezione Civile con i dati relativi all’emergenza Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 495 nuovi positivi, in calo rispetto a ieri (881) ma i tamponi effettuati (81.752) sono stati meno (69mila in meno). Il tasso di positività è comunque pressoché invariato (0,6% rispetto allo 0,59% di ieri).

Si registrano, inoltre, 21 decessi per un totale di 127.291 vittime dall’inizio della pandemia. Calano i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in meno (ieri -5) con 9 ingressi in un giorno, mentre i ricoveri ordinari sono 54 in meno (ieri -60).