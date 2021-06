Griezmann resta nei pensieri della Juventus ma soprattutto del PSG, con il Barcellona invece che punta Verratti sul mercato

Rientro coi fiocchi ieri per Marco Verratti con la maglia dell’Italia. Il centrocampista del Paris Saint-Germain, tornato disponibile dopo l’infortunio, si è segnalato come uno dei migliori in campo nella sfida vinta dagli Azzurri di Mancini contro il Galles. L’ex Pescara ha anche servito l’assist per la rete decisiva di Pessina. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Verratti, inoltre, continua ad essere al centro di alcuni rumors di mercato soprattutto dalla Spagna. Il nazionale italiano intriga e non poco il Barcellona, che sarebbe disposto a sacrificare Griezmann sul mercato per strappare il via liberà del PSG per il centrocampista classe ’92. Non una buona notizia in chiave Serie A per la Juventus, a più riprese accostata a Griezmann e in passato anche sulle tracce di Verratti.

Juventus Griezmann lontano: scambio con Verratti

La dirigenza del Barça – scrive il portale ‘Diario Gol’ – potrebbe così mettere sul piatto il cartellino di Griezmann, ricevendo in cambio Verratti oltre ad un assegno cash da 40 milioni di euro. Operazione che accontenterebbe sia Koeman, a caccia di un centrocampista di spessore internazionale, che il Paris Saint-Germain soprattutto in caso di divorzio con Mbappe. Il Barcellona valuterebbe Griezmann almeno 90 milioni e senza queste condizioni non darebbe il via libera all’affare.