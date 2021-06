Calciomercato Juventus, non solo Dzeko | Tre nomi per l'attacco in Serie A

Massimiliano Allegri vuole un quarto attaccante indipendentemente dal futuro di Ronaldo: tre nomi in Serie A per la Juventus

I bianconeri continuano a muoversi sul mercato seguendo le prime indicazioni di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha indicato nel rinforzo a centrocampo la massima priorità, ma non per questo non ci saranno altre operazioni in entrata. In particolare, l'attacco della Juventus presenta molte incognite: innanzitutto bisognerà capire quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo e poi bisognerà definire una linea da seguire con Paulo Dybala. L'argentino, dalle prime indiscrezioni sulle volontà di Allegri, sembra essere tornato al centro del progetto tecnico e dovrebbe restare a Torino. In ogni caso, poi, la Juventus potrebbe prendere un quarto attaccante da consegnare a Max, per completare il reparto offensivo.

Calciomercato Juventus, quarto attaccante | Dzeko, Scamacca e Petagna tra gli obiettivi

Negli ultimi anni la Juventus ha avuto una coperta troppo corta in attacco e non ha mai avuto un’alternativa a Cristiano Ronaldo o Morata. In questo mercato i bianconeri vorrebbero colmare questa lacuna e, secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, sarebbero tre i nomi seguiti in Serie A: si tratterebbe di Dzeko, Scamacca e Petagna. Il bosniaco della Roma sarebbe il profilo maggiormente gradito ad Allegri e sarebbe l’unico per cui la Juventus farebbe un’eccezione sull’età anagrafica. Per il resto, infatti, la dirigenza bianconera starebbe prendendo in considerazione solamente profili più giovani e che possano garantire un buon investimento sul futuro.

Ecco, quindi, che torna di moda il nome di Scamacca. Dopo averlo corteggiato a lungo nel mercato di gennaio, tanto da avere dei contatti con Sassuolo e Genoa per portarlo subito a Torino, la Juventus potrebbe riaprire i dialoghi per l’attaccante dell’Under 21. Il nome a sorpresa, però, è quello di Andrea Petagna. Massimiliano Allegri in rossonero lo ha fatto esordire quando era molto giovane e nutrirebbe grande stima nei suoi confronti. Per questo motivo i bianconeri potrebbero tentare l’operazione con il Napoli per consegnare il bomber al tecnico livornese. L’importante, in ogni caso, è trovare un quarto attaccante per affrontare al meglio la prossima stagione e attenzione anche alle piste estere. Intanto, questi tre sono i nomi seguiti da ‘Madama’ in Serie A.