Cristiano Ronaldo è impegnato con il Portogallo ad Euro 2020: la Juventus aspetta la decisione sul futuro, si muove Mendes

Resta o va via? L’interrogativo sul futuro di Cristiano Ronaldo è destinato a durare ancora per poco. Impegnato con il Portogallo ad Euro 2020, CR7 deve decidere cosa farà il prossimo anno. Resterà alla Juventus, onorando l’ultimo anno di contratto con il club bianconero, oppure deciderà di lasciare l’Italia dopo tre stagioni? Una scelta dalla quale dipenderanno anche le mosse in attacco di Cherubini: un addio del portoghese, aprirebbe le porte ad un colpo importante in avanti, cosa che difficilmente accadrebbe senza la partenza dell’ex Real Madrid.

Per il futuro di Ronaldo si sta muovendo Jorge Mendes che da settimane tesse la sua tela con incontri esplorativi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo via: c’è la data

Riunioni che proseguiranno anche nei prossimi giorni e che porteranno a breve ad una decisione. Il Portogallo mercoledì è impegnato con la Francia nell’ultima gara della fase a gironi che deciderà le sorti dei lusitani ad Euro 2020.

Andando avanti Ronaldo vorrà dedicare le sue attenzioni al campo, ma non potrà rimandare a lungo la decisione sul futuro. La Juventus, infatti, vorrebbe non andare oltre la prima settimana di luglio per sapere quel che vorrà fare CR7. Psg e Manchester United al momento le destinazioni possibili, ma prima occorrerà capire la volontà del calciatore: dentro o fuori, la decisione è in arrivo.