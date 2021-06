Calciomercato Inter, Sensi in bilico | Interesse della Fiorentina

La permanenza di Stefano Sensi a Milano è sempre più in bilico: assalto dalla Serie A al centrocampista dell’Inter

Iniziano a muoversi i grandi ingranaggi del mercato anche per i nerazzurri, impegnati maggiormente nelle uscite al momento. Il diktat della proprietà cinese, infatti, è quello di mettere a bilancio una grossa entrata e solamente dopo di lavorare sulle operazioni in entrata. Il nome più caldo per lasciare l’Inter nei prossimi mesi resta quello di Achraf Hakimi, ma anche a centrocampo potrebbe esserci un addio. Pressing dalla Serie A su Stefano Sensi. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Inter, trattativa per Sensi | Ci prova la Fiorentina

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina starebbe tentando di avviare una trattativa con l’Inter per Stefano Sensi. L’ex Sassuolo, che non ha potuto prendere parte alla spedizione della Nazionale ad Euro 2020 per l’ennesimo infortunio della sua stagione, piace molto a Rocco Commisso. La trattativa con i nerazzurri, comunque, appare complicata per il momento: il club meneghino deve ancora capire quali sviluppi avrà la vicenda Eriksen. Le difficoltà di Sensi nell’ultimo anno a Milano, causate proprio dai continui infortuni, potrebbero instillare nella dirigenza nerazzurra la possibilità di lasciarlo partire. La Fiorentina, che deve ancora annunciare l’erede di Gattuso, potrebbe essere la piazza giusta per rilanciare il centrocampista della Nazionale.