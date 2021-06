Calciomercato Inter, conferme dalla Turchia | Calhanoglu ad un passo dalla firma!

Calciomercato: nuove conferme sull’ipotesi Inter per Hakan Calhanoglu. L’annuncio dalla Turchia sul giocatore in scadenza col Milan

Trova nuove conferme la clamorosa indiscrezione delle ultime ore: l’Inter ha in pugno Hakan Calhanoglu. Il fantasista turco è in scadenza di contratto con il Milan e sarebbe ora ad un passo dai nerazzurri. Il 27enne, infatti, non ha raggiunto un accordo per il rinnovo con i rossoneri e Marotta ne avrebbe approfittato per accelerare sulla firma a parametro zero. C’è l’annuncio dalla Turchia. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, Calhanoglu ad un passo dalla firma | La conferma dalla Turchia

Secondo quanto riportato su Twitter da Yakup Çınar di ‘Fanatik’, Calhanoglu firmerà con l’Inter. Il giornalista turco ha rivelato di aver parlato con il padre del giocatore e che se nulla andrà storto sarà un nuovo calciatore nerazzurro. Secondo Çınar, la firma è ormai sicura al 100%. Il Galatasaray, invece, è fuori dalla corsa: Calhanoglu sembra davvero ad un passo dall’Inter.