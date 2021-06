I giocatori dell’Inter si stanno mettendo in mostra in questi Europei: Simone Inzaghi potrebbe perdere tre dei suoi pezzi pregiati

La situazione economica dei nerazzurri è ormai nota ed è stata evidenziata in maniera eclatante dall’addio di Antonio Conte. Con lo scudetto appena cucito sul petto, infatti, il tecnico salentino ha rotto con la proprietà dell’Inter e ha preferito lasciare Milano in cerca di una nuova avventura. Al suo posto è arrivato Simone Inzaghi, un tecnico giovane e affamato di vittorie, forgiato da anni di esperienza ad alti livelli sulla panchina della Lazio. Il nuovo tecnico nerazzurro, però, potrebbe essere preoccupato di subire troppe cessioni illustri: Euro 2020, infatti, si sta trasformando in una gigantesca vetrina per i gioielli dell’Inter. Alla fine, gli adii potrebbero essere addirittura tre. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!



Calciomercato Inter, vetrina Euro 2020 | Nel mirino de Vrij, Skriniar e Barella

Il primo indiziato a lasciare l’Inter in estate resta Hakimi, il cui agente ha parlato in esclusiva ai nostri microfoni. L’esterno marocchino, però, potrebbe non essere l’unico nerazzurro ad essere sacrificato sul mercato. Come rivelato da ‘interlive.it’, sarebbero tre i giocatori finiti nelle mire delle big europee: si tratterebbe di de Vrij, Skriniar e Barella. Sul centrale olandese, infatti, sarebbe vivo l’interesse di Chelsea e Barcellona, che valuterebbero l’operazione intorno ai 25 milioni di euro. Anche Skriniar ha grandi estimatori in Liga ed in Premier League: Real Madrid, Liverpool e Tottenham sarebbero pronti a mettere sul piatto 35 milioni di euro.

Infine, la straordinaria stagione disputata quest’anno e l’ottimo inizio di Europeo avrebbero convinto ancora di più Carlo Ancelotti a puntare su Barella. Per l’ex centrocampista del Cagliari le ‘Merengues’ potrebbero offrire 50 milioni cash più l’inserimento di una contropartita tecnica. Un’offerta importante che potrebbe far vacillare la dirigenza dell’Inter. Il rischio per Simone Inzaghi potrebbe essere quello di ritrovarsi in mano una rosa molto diversa da quella che ha vinto lo scudetto sotto la gestione di Antonio Conte. Dal punto di vista societario, in ogni caso, Euro 2020 si sta tramutando in un’importante vetrina per incrementare il valore economico della rosa nerazzurra.