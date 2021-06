Torna all’Empoli Aurelio Andreazzoli. La società toscana ha ufficializzato l’arrivo in panchina dell’esperto allenatore

Ritorno al passato per l’Empoli in occasione del rientro in Serie A del club azzurro. La società toscana, dopo aver salutato Dionisi, ha ufficializzato questa sera l’approdo in panchina dell’ex Aurelio Andreazzoli, annunciato con un comunicato sul proprio sito web: “Empoli Football Club comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Aurelio Andreazzoli. Il tecnico ha firmato un contratto annuale con opzione per un’ulteriore stagione“. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Si tratta dunque di un ritorno per lo stesso Andreazzoli che aveva già guidato l’Empoli nella stagione 2017/18, culminata con la promozione in Serie A, prima di essere esonerato a novembre e poi richiamato a marzo senza ottenere la salvezza nell’annata successiva.