Calciomercato, anno sabbatico per Conte | L’annuncio sul futuro!

Calciomercato: Antonio Conte ha parlato del suo futuro, confermando l’anno sabbatico dopo l’addio all’Inter. L’annuncio del tecnico

Antonio Conte rompe il silenzio. L’ex allenatore dell’Inter, campione d’Italia in carica ma senza panchina, ha parlato a “Radio anch’io sport” su ‘Rai Radio 1’. Da Euro 2020 ed Eriksen all’Italia di Mancini, ma non solo. Il tecnico pugliese si è infatti espresso anche sul proprio futuro, confermando l’anno sabbatico dopo l’esperienza in nerazzurro. Ecco le dichiarazioni dell’ex Juventus ed Inter. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato, l’annuncio di Antonio Conte sul suo futuro!

La prossima stagione non vedrà protagonista in panchina Antonio Conte. Il tecnico ha infatti annunciato: “Futuro? Sarà un anno in cui cercherò di studiare, approfondirò determinate situazioni. Cercherò di sfruttare nel migliore dei modi questa situazione tra virgolette non voluta. Va bene così, sfrutterò il periodo per godermi la famiglia e approfondire il calcio che è sempre in evoluzione”. L’allenatore ha poi concluso: “Serie A? Sicuramente il campionato italiano si è alzato tanto negli ultimi anni. Sono arrivati giocatori importanti che hanno alzato il livello del campionato. Lo vediamo in questo Europeo“.