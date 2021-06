Shakhtar, si chiude per Marlon dal Sassuolo: cifre e dettagli dell'affare

Lo Shakhtar Donetsk è pronto a mettere a segno l’acquisto di Marlon dal Sassuolo. Le cifre e i dettagli del nuovo colpo per De Zerbi

La mano di Roberto De Zerbi si fa sentire in maniera importante sulle operazioni di calciomercato in casa Shakhtar Donetsk. La squadra ideata e voluta dall’ormai tecnico del Sassuolo inizia a modellarsi esattamente sulle sue richieste. I colpi in entrata stanno procedendo come diretta conseguenza e l’ultima operazione in cantiere è ormai in dirittura d’arrivo. Secondo le informazioni arrivate a Calciomercato.it, è ormai fatta per l’arrivo di Marlon allo Shakhtar. De Zerbi non ha mai fatto mistero di stravedere per il difensore che ora potrà riabbracciare anche nella sua nuova esperienza in Ucraina.

La trattativa con il Sassuolo, di cui vi abbiamo parlato nei dettagli anche negli scorsi giorni, si è chiusa un paio di ore fa sulla base di 12 milioni più bonus. Il calciatore arriverà in Ucraina già nella giornata di domani per effettuare le visite mediche; poi la firma sul contratto che lo legherà al nuovo club per 5 anni. A questo punto, lo Shakhtar Donetsk considera il mercato in entrata praticamente concluso, a meno che non dovessero presentarsi occasioni particolarmente appetibili, per cui la società si farà trovare pronta. Ricordiamo che la società ha messo a segno i colpi Pedrinho, per 18 milioni di euro e Traore, acquistato a 10. Ora è il turno di Marlon, pronto a riabbracciare De Zerbi. I tre innesti arrivati sono ritenuti fondamentali per il gioco dell’ex Sassuolo: il nuovo corso è iniziato.