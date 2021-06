Liverpool, assalto a un gioiello della Nazionale: contatto

Il Liverpool mette gli occhi su un giocatore che sta brillando con la Nazionale a Euro 2020, i Reds si fanno avanti

L’Italia è forse la nazionale che si è espressa in maniera più brillante nelle prime due giornate della fase a gironi di Euro 2020. Molti i giocatori di Mancini sugli scudi, su uno in particolare c’è l’interessamento del Liverpool che avrebbe preso contatti per mettere a segno il colpo.

Secondo ‘todofichajes.com’, in Spagna, i ‘Reds’ vorrebbero Berardi. L’attaccante del Sassuolo sarebbe stato individuato come il rinforzo ideale per la linea offensiva di Klopp. Ci sarebbero stati dei contatti tra gli inglesi e il club emiliano, per una cessione servirà comunque una cifra piuttosto elevata. Il portale iberico ipotizza una valutazione di 35 milioni di euro, ma la cifra, a seguito degli Europei, potrebbe anche salire fino a 50 milioni. Liverpool che sfida dunque il Tottenham di Fabio Paratici per le prestazioni di Berardi.