Juventus, bomber sotto attacco | “Non può giocare più”

Un attaccante della Juventus finisce nel mirino delle critiche: il bomber bianconero ha il destino segnato

La Juventus guarda al futuro e riflette sulle mosse di mercato, in entrata e in uscita, per capire come ripartire con un nuovo ciclo. A Massimiliano Allegri il compito di rialzare la squadra bianconera dopo un’annata difficile e riportarla in alto in campionato e in Europa. Molto passerà dalle valutazioni per quanto concerne l’attacco, con il futuro di Dybala e Cristiano Ronaldo ancora da definire. Morata è stato confermato, pochi giorni fa, con il prolungamento del prestito dall’Atletico Madrid. Ma è proprio lui a finire in una autentica bufera di critiche.

Juventus, furia contro Morata in Spagna: “Non può giocare un minuto in più”

L’attaccante ha sollevato un polverone a Euro 2020 con le sue prestazioni con la maglia della Spagna. Molto male contro la Svezia, sbagliando due comode occasioni da gol. Con la Polonia, è andato a segno, ma ancora una volta fallendo due grandi occasioni poi per riportare in vantaggio i suoi. A fine partita, ha rilasciato alcune dichiarazioni polemiche: “In Spagna criticare è gratuito e non costa niente”. Frasi che hanno mandato su tutte le furie Josep Pedrerol, a ‘El Chiringuito Tv’, che si è scagliato con toni durissimi contro l’attaccante bianconero. “Dopo una gara del genere, hai anche da rivendicare? – ha affermato – Aspetta, che mercoledì sono ancora in tempo a buttarti fuori…Vinci l’Europeo prima di parlare. Preoccupati del fatto che giocando così padri e figli guardandoti si addormentino. Come si fa a sostenere un giocatore che dice che le critiche non gli cambiano nulla? Per me, Morata, non può giocare un minuto di più con la maglia della nazionale“.