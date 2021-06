Italia-Galles, Chiesa: “Giusto sognare in grande, siamo qui per il trofeo”

Dichiarazioni importanti di Federico Chiesa, che dopo la vittoria dell’Italia contro il Galles punta alla vittoria di Euro 2020

Federico Chiesa, nominato tra l’altro migliore in campo di Italia-Galles dall’UEFA, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria per 1-0. Ecco le sue parole: “Non importa chi scende in campo. Chi gioca fa sempre la prestazione e oggi lo abbiamo dimostrato. Possiamo giocarcela con tutti e crederci fino in fondo. Il merito è del mister, ci ha dato entusiasmo e ci godremo questo sogno. Giusto farlo in grande, noi e i nostri tifosi”.

Chiesa ha poi parlato in conferenza stampa: “Adesso inizia il bello, daremo a tutti battaglia a prescindere da chi incontreremo agli ottavi (Ucraina o Austria, ndr). Qui ci sono 26 titolari, giochiamo bene a calcio e lo abbiamo dimostrato. Siamo qui per alzare il trofeo, negli ultimi anni il calcio italiano sta tornando ad alti livelli“.