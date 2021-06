Italia-Galles, Chiellini: “Sto meglio. L’obiettivo è vincere”

Poco prima del calcio d’inizio di Italia-Galles ha preso la parola Giorgio Chiellini. Il difensore azzurro ha detto la sua anche sulle condizioni fisiche

L‘Italia scende in campo contro il Galles per chiudere al meglio il Girone A di Euro 2020. In palio il primo posto e il conseguente percorso nella fase ad eliminazione diretta. Prima del calcio d’inizio ha parlato Giorgio Chiellini, assente oggi per infortunio, che ai microfoni di ‘Rai Sport’ si è soffermato anche sulle sue condizioni fisiche: “Ho avuto un affaticamento al flessore sinistro. Sto abbastanza bene. Io sto meglio ma sono bello tranquillo con i miei compagni che scenderanno in campo anche oggi. Non sarà un problema. Se ci sarò sarò ben contento ma siamo coperti”. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube!

Chiellini si è quindi soffermato sulla partita: “Questo gruppo ha mostrato in questi anni che cambiando tanto, i risultati sono gli stessi. C’è voglia di far bene, c’è tanto entusiasmo allo stadio. L’obiettivo è vincere. Galles? La squadra la conosciamo, i giocatori più importanti sono quelli davanti che hanno qualità. Quando arrivano queste manifestazioni importanti riescono a tirare fuori qualcosa in più”.