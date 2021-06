I tifosi dell’Italia, oggi all’Olimpico per l’ultima gara del girone A di Euro 2020 contro il Galles, ironizzano con cori contro Bernardeschi









All'Olimpico ultima gara del girone A di Euro 2020, con l'Italia che ospita il Galles: basta un pareggio per il primo posto. Mancini rivoluziona formazione e punta su Bernardeschi a destra, che però sta vivendo un momento in cui è spesso e volentieri preso di mira. Dopo l'ennesima stagione deludente con la Juventus, l'esterno azzurro si è guadagnato pure qualche coro di scherno con le sue ultime dichiarazioni. "Qui rischio la giocata perché me lo fanno fare", ha detto il bianconero. E già nei primi minuti di partita, gli spettatori dell'Olimpico non si fanno sfuggire l'occasione per ricordarglielo: "Bernardeschi, rischia la giocata!", è il coro che si sente dai distinti Sud ovest, a pochi minuti dal fischio di inizio, dopo il primo errore del giocatore ex Fiorentina, a cui non viene ormai perdonato più niente. A ogni suo sbaglio i tifosi, infatti, non lesinano qualche fischio, che arriva forte e chiaro all'orecchio dello stesso Bernardeschi. Nota a margine: tempo 10 minuti e Mancini già ha invertito la fascia con Chiesa.