Il gol di Matteo Pessina al 39esimo nell’ultima gara del girone A tra Italia e Galles regala a Mancini il primo posto: azzurri imbattuti

!– Add a placeholder for the Twitch embed –>







Cambia lo spartito, ma la musica è sempre la stessa. Anche senza i titolari delle prime due partite del girone A di Euro 2020 – vinte contro Turchia e Svizzera -, l’Italia di Roberto Mancini riesce a portare a casa i tre punti contro il Galles, senza subire gol. Al commissario tecnico azzurro basta il gol di Matteo Pessina al 39esimo, arrivato da deviazione dopo la punizione battuta da Marco Verratti. Nella ripresa, gli sfidanti restano anche in dieci per l’espulsione di Ethan Ampadu, entrato in maniera scorretta sulla caviglia di Federico Bernardeschi.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

Nell’altra gara del girone, quella tra Svizzera e Turchia, a vincere sono gli uomini di Vladimir Petkovic che si impongono per 3-1 nei confronti dei turchi. Nonostante, però, la vittoria convincente, gli elvetici si devono accontentare del terzo posto in classifica per la differenza reti con la Nazionale di Gareth Bale.

CLASSIFICA GIRONE A

Italia 9 punti*, Galles 4 punti*, Svizzera 4 punti, Turchia 0 punti

*accesso agli ottavi di finale