Macedonia, Pandev dice addio: “Contro l’Olanda il mio ultimo match”

Goran Pandev dice addio alla Macedonia: quello contro l’Olanda sarà l’ultimo match giocato con la sua nazionale

Domani la Macedonia del Nord scenderà in campo contro l’Olanda alla Johan Cruijff Arena. Un match storico per la selezione macedone, l’ultimo in questo Euro 2020 dopo le sconfitte con Austria e Ucraina. Il giocatore più forte della storia della Macedonia, Goran Pandev, giocherà la sua ultima partita con la nazionale, come dichiarato in conferenza stampa alla vigilia del match: “Ho realizzato il sogno di giocare un grande torneo con la mia nazionale, vivo il picco della mia carriera. Sono felice di dire addio alla Macedonia in un Europeo, contro l’Olanda alla Cruijff Arena. Speriamo di riuscire a dar felicità ai nostri tifosi”.

Goran Pandev, attualmente al Genoa, potrebbe anche decidere di lasciare il calcio giocato al termine di Euro 2020.