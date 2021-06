DIRETTA Euro2020, Italia-Galles 0-0 | Gara iniziata – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico’ tra l’Italia di Mancini e il Galles di Page in tempo reale

L’Italia e il Galles si affrontano a Roma nella gara che chiude il gruppo A di Euro2020. Dopo le due larghe vittorie dei primi due turni, agli Azzurri di Mancini già aritmeticamente qualificati agli ottavi potrebbe bastare anche un pareggio per mantenere il primo posto del girone. Ai britannici di Page, invece, serve un successo per il sorpasso in vetta, mentre con un pari si garantirebbero la seconda piazza senza dipendere dal risultato di Svizzera-Turchia. Calciomercato.it vi offre la sfida dello stadio ‘Olimpico’ in tempo reale.

Le formazioni ufficiali di Italia-Galles

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Toloi, Bonucci, Bastoni, Emerson; Pessina, Jorginho, Verratti; Bernardeschi, Belotti, Chiesa. Ct Mancini

GALLES (4-2-3-1): Ward; Roberts, Gunter, Rodon, N. Williams; Morrell, Allen; Bale, Ramsey, James; Ampadu. Ct Page

Classifica: ITALIA punti 6, Galles 4, Svizzera 1, Turchia 0